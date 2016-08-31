﻿بداية قوية لموراي وفافرينكا وسيرينا وفينوس

نيويورك – د ب أ: استهل لاعب التنس البريطاني آندي موراي مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بشكل قوي وحقق فوزا كبيرا على التشيكي لوكاس روسول 6/3 و6/2 و6/2 في الدور الأول.

ورغم قوة المنافس التشيكي الذي سبق له الإطاحة بالأسباني رافاييل نادال من بطولة ويمبلدون، حقق موراي الفوز الثمين ليكون خطوة جديدة على طريق الضغط الذي يشكله موراي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي لمحترفي التنس. وواصل موراي عروضه القوية التي ساعدته على بلوغ النهائي في سبع بطولات منذ نيسان/ أبريل الماضي، علما أنه توج بلقب ويمبلدون منتصف العام الحالي ثم فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد «ريو 2016». وتأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا بالفوز على الأسباني فيرناندو فيرداسكو 7/6 (7/4) و6/4 و6/4، وثأر فافرينكا لهزيمته أمام فيرداسكو قبل شهرين على الملاعب العشبية في الدور الأول لبطولة كوينز. وتأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس للبطولة إلى الدور الثاني بالتغلب على الألماني بنيامين بيكر 6/1 و6/1 و3/6 و6/3، كما تغلب النمساوي دومينيك تيم على الأسترالي يان ميلمان 6/3 و2/6 و5/7 و6/4 و6/3. وتأهل الأسباني ديفيد فيرير بتقدمه على ألكسندر دولغوبولوف 6/5 في المجموعة الأولى ثم بالانسحاب، كما تأهل الأسباني فيليسيانو لوبيز بانسحاب منافسه الكرواتي بورنا كوريتش الذي كان متقدما 4/3 في المجموعة الأولى. وتغلب الأسترالي نيك كيرغيوس على البريطاني ألياز بيدين 6/4 و6/4 و6/4 والإيطالي فابيو فونيني على الروسي تيمراز غاباشفيلي 6/7 (7/9) و3/6 و7/6 (7/5) 7/5 و6/3 والأرجنتيني خوان دل بوترو على مواطنه دييغو شفارتزمان 6/4 و6/4 و7/6 (7/3).

وفي منافسات السيدات، تغلبت الأمريكية سيرينا وليامز على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 6/4 و6/4 ليكون الانتصار رقم 90 لسيرينا على هذا الملعب محققة رقما قياسيا جديدا. وخضعت سيرينا المصنفة الأولى للبطولة لفحص على الإصابة التي تعاني منها في الكتف، لكنها أكدت أنها ستتعامل مع البطولة يوما بيوم لتتعرف على حالة الإصابة، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في البطولة الحالية. واعترفت سيرينا بصعوبة المباراة أمام منافستها الروسية القوية. وحافظت فينوس وليامز المصنفة السادسة على سجلها خاليا من الهزائم في الدور الأول على مدار تاريخ مشاركاتها في «فلاشينغ ميدوز» وتأهلت للدور الثاني بالتغلب على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 6/3 و5/7 و6/4. وتأهلت البولندية أغنيسكا رادفانيسكا المصنفة الرابعة إلى الدور الثاني بالتغلب على جيسيكا بيغولا 6/1 و6/1 فيما فازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الخامسة على كيرستين فليبكنز 6/صفر و6/2. وتغلبت السويسرية تيميا باتشينسكي المصنفة الخامسة عشرة على الروسية فيتاليا دياتشينكو 6/1 و6/1 والأسبانية كارلا سواريز نافارو على البرازيلية تاليانا بيريرا 6/صفر و6/صفر والتشيكية كارولينا بليسكوفا على الأمريكية صوفيا كينن 6/4 و6/3. وفازت الأسترالية سامانتا ستوسر على الإيطالية كاميلا جورجي 7/5 و6/7 (4/7) و6/1 والتشيكية دينيسا أليرتوفا على الصربية أنا إيفانوفيتش 7/6 (7/4) و6/1.