﻿أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم

القاهرة – د ب أ: حسم هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف) رئاسة الاتحاد المصري بعد اكتساحه انتخابات الجمعية العمومية بحصوله على أكثر من نصف الاصوات لاختيار المجلس الجديد الذي يستمر حتى عام 2020.

فيما حسم كرم كردي وسيف زاهر وخالد لطيف وسحر الهواري وعصام عبدالفتاح وحازم الهواري وحازم امام ومجدي عبدالغني ومحمد ابو الوفا واحمد مجاهد مقاعد عضوية مجلس الادارة بفارق أصوات كبير عن باقي المنافسين. ونجح أبو ريدة في الفوز برئاسة الاتحاد باكتساح بعدما حصل على 198 صوتا. وضمت العضوية حازم إمام بـ119 صوتا وسيف زاهر بـ149 صوتا وحازم الهواري بـ129 صوتا وخالد لطيف بـ159 صوتا ومجدي عبدالغني بـ120 صوتا ومحمد أبو الوفا بـ115 صوتا وأحمد مجاهد 115 صوتا، وعصام عبدالفتاح 142 صوتا، وكرم كردي 169 صوتا بالإضافة إلى سحر الهواري على مقعد عضوية المرأة بـ166 صوتا. وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري العديد من الأحداث المثيرة والتي وصلت لحد المشاحنات والمشادات الكلامية بين الأعضاء وممثلي الأندية. كما رفض انضمام أندية جديدة للجمعية العمومية، وقرر الابقاء على العدد الحالي فقط بدون زيادة ليصوت 113 ناديا من أصل 224 على اختيار المجلس الجديد للاتحاد. واكتمل النصاب القانوني للعمومية بحضور 113 ناديا (50% 1+) للتصويت على اختيار المجلس الجديد، الذي ستستمر ولايته أربعة أعوام. وشهد اجتماع الجمعية العمومية العديد من المشاحنات والمشادات الكلامية بين الأعضاء، عقب تسريب انباء الاحكام القضائية الصادرة بشأن استبعاد الثنائي حازم وسحر الهواري. وبدأت المشاحنات عندما فوجئت قائمة هاني أبو ريدة بأنباء حصول ماجدة الهلباوي، مرشحة رئاسة الاتحاد، على حكم قضائي بإلزام لجنة الانتخابات باستبعاد حازم وسحر الهواري من المرشحين. واختفى الجميع وهدأت القاعة لبرهة حتى ظهر بعضهم ليؤكد حق الثنائي في خوض الانتخابات، بعد طلب رد المحكمة، واختلف أعضاء لجنة الانتخابات حول مصيرهما إلى أن اتفقت الغالبية على استمرار الوضع على ما هو عليه لحين ورود خطاب أو مسودة رسمية تفيد الاستبعاد. وتسبب غياب أمين سر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، فوزي غانم، في أزمة كبيرة، وتم الاستعانة بموظف الاتحاد عصام شاهين، ليقوم بعمل أمين السر خلال فعاليات العمومية. وبرر القائم بأعمال رئيس الاتحاد ثروت سويلم، غياب فوزي غانم، بسبب ضرورة وجوده في مقر اتحاد الكرة. وظهر الثنائي محمد عبدالوهاب، عضو مجلس ادارة الاهلي وممثل القلعة الحمراء في الانتخابات، وأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك وممثل القلعة البيضاء، متحدين طوال العملية الانتخابية.

الاتحاد الآسيوي يرفض الاعتراف بلجنة إدارة الاتحاد الكويتي

كوالالمبور – رويترز: قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه يرفض الاعتراف بلجنة شكلتها الحكومة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وقررت الكويت الأسبوع الماضي حل اللجنة الاولمبية الوطنية واتحاد كرة القدم بداعي وجود مخالفات مالية وعينت لجنتين لإدارة شؤونهما. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: «الاتحاد الآسيوي لن يعترف باللجنة التي عينتها الحكومة الكويتية ولا بتعديل النظام الأساسي ولا الأندية الأعضاء». وأضاف: «الاتحاد الآسيوي يشعر بالصدمة لسماع الأنباء حول تهديدات الحكومة الكويتية باستخدام الشرطة من أجل السيطرة على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إذا لم يتم إخلاؤه». وأوقفت اللجنة الاولمبية الدولية الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 واتهمت حكومتها بالتدخل في عمل اللجنة الاولمبية الوطنية وهو ما أدى إلى رفع الكويت دعوى قضائية أمام محكمة سويسرية للحصول على تعويض يبلغ مليار دولار. وأجبر الإيقاف الرياضيين الكويتيين على المشاركة في اولمبياد ريو الأخير تحت العلم الاولمبي. وقال الاتحاد الآسيوي إنه وجه الاتحادات الوطنية الأعضاء بعدم التعامل مع المسؤولين الذين تم تعيينهم من الحكومة الكويتية. وتابع: «أي تأثير حكومي في إدارة شؤون الاتحادات الوطنية الأعضاء يعتبر خرقا للنظام الأساسي في الاتحادين الدولي والآسيوي. ويساند الاتحاد الآسيوي قرار الاتحاد الدولي بإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم».