﻿مواجهات قوية للمنتخبات العربية اليوم أبرزها العراق ضد استراليا والإمارات أمام اليابان

عواصم – د ب أ: تنطلق اليوم مواجهات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وستكون المنتخبات العربية أمام اختبارات صعبة وقوية في تلك الجولة.

ويبدأ المنتخب السعودي مساء اليوم مشوار التصفيات أمام تايلند ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات أستراليا واليابان والإمارات والعراق. ويتطلع الأخضر إلى بداية مثالية وحصد أول ثلاث نقاط على أرضه وبين جماهيره الغفيرة في استاد الملك فهد الدولي بالرياض للوصول إلى كأس العالم للمرة الخامسة بعدما غاب عن المونديالين الأخيرين في جنوب أفريقيا والبرازيل. وشارك المنتخب السعودي في أربعة مونديالات متتالية منذ أمريكا 1994 حتى ألمانيا 2006، ويتطلع لتحقيق المركز الأول أو الثاني لضمان المقعد المباشر في آسيا، أما المركز الثالث فسيجبره على خوض الملحق الآسيوي ثم الملحق العالمي مع رابع الكونكاف لضمان التأهل ببطاقة نصف المقعد. واستناداً إلى تاريخ المنتخب السعودي فإن لقاء اليوم هو الخامس عشر دولياً بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها في 14 لقاء، ففاز الأخضر في 12 لقاء وفاز المنتخب التايلندي في لقاء وحيد كان وديا في 1984 بجدة فيما حضر التعادل في لقاء وحيد أيضا. وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بالرياض في إياب التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2014 وفاز الأخضر 3/صفر بأهداف نايف هزازي وأحمد الفريدي ومحمد نور. وسيكون لقاء تايلند رقم 109 للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، حيث لعب 108 مباريات منذ 1978، وفاز في 62 وتعادل في 27 وخسر في 19. وستكون المباراة رقم 77 التي يخوضها المنتخب السعودي على ملعب الملك فهد، حيث سبق لعب فيه 76 مباراة، ففاز في 43 وتعادل في 18 وخسر 15. وفي المجموعة ذاتها، سيكون المنتخب الإماراتي أمام اختبار صعب وقوي عندما يحل ضيفا على المنتخب الياباني، ويسعى إلى الخروج بأقل الخسائر، لا سيما أنه يواجه أحد أقوى المنتخبات في القارة وأبرز المرشحين للتأهل لكأس العالم. وفي لقاء لا يقل أهمية عن سابقيه يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره العراقي، الذي يتطلع لتقديم أداء قوي في تلك المباراة للخروج بنتيجة إيجابية، لا سيما وأن المنتخب الأسترالي من بين المرشحين للتأهل.

وتقام أيضا ثلاث مباريات في المجموعة الأولى التي تضم إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وقطر وسوريا. ويتطلع المنتخب القطري لتحقيق نتيجة إيجابية امام ايران لتعطيه دفعة معنوية كبيرة، حيث يسعى للصعود للمرة الأولى للمونديال. ويضع مسؤولو المنتخب القطري الوصول لمونديال روسيا هدفا ليحصل من خلاله لاعبوه على الخبرة اللازمة ليتمكنوا من الظهور بشكل جيد في مونديال 2022 الذي تنظمه قطر. ويلتقي أيضا منتخب سوريا مع أوزبكستان فيما يحل المنتخب الصيني ضيفا على كوريا الجنوبية.