مشاركة عربية كبيرة في مهرجان فينيسيا السينمائي ونيللي كريم في لجنة تحكيم مسابقة «آفاق»

القاهرة – «القدس العربي»: استمراراً لمشاركته في أهم مهرجانات وأسواق السينما الدولية انطلق مركز السينما العربية في الدورة 73 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (من أمس 31 أغسطس/آب – حتى 10 سبتمبر/ايلول). وسوف تشهد هذه الدورة حضور شركاء المركز من المؤسسات والشركات السينمائية، وسبعة مشاريع عربية في فعاليات المهرجان وثلاثة أفلام في أقسام المهرجان، بالإضافة إلى حضور عضوين عربيين في لجنتي تحكيم، حيث تشارك الفنانة نيللي كريم في لجنة تحكيم مسابقة آفاق، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، كعضو في لجنة تحكيم مسابقة ساينس.

وتقدم شركة ماد سولوشن جائزة خاصة لأحد الأفلام المشاركة في النسخة الرابعة من ورشة فاينال كات فينيسيا، تنظيم حفل كوكتيل ضمن فعاليات سوق فينيسيا السينمائي، علاوة على إصدار العدد الثاني من مجلة السينما العربية التي تُعد أول مجلة عربية تتوجه إلى صناعة السينما العالمية باللغة الإنكليزية، حيث تتكامل مع المركز خلال جولاته في مهرجانات السينما الدولية، بهدف تسليط الضوء على السينما العربية وصناعها، مع إبراز المواهب اللامعة والإمكانيات الكامنة بها.

ويحضر المهرجان من شركاء مركز السينما العربية كل من: بيريهان أبو زيد (موفي بيغز)، أحمد سامي (ستوديو ذات)، بول بابوجيان (ثروة للإنتاج ومؤسسة الشاشة في بيروت)، آية البلوشي 26‬)سيت)، علاء كركوتي (ماد سوليوشن)، دينا حرب (بيرث مارك)، محمد حفظي (فيلم كلينك)، عاصم رمضان (روتانا).

أما الأفلام العربية التي تشارك في فعاليات المهرجان فهي الفيلم القصير Le Resteest L’oeuvre de L’homme للمخرجة التونسية درية عاشور ضمن مسابقة آفاق، بالإضافة إلى فيلمين يُعرضان ضمن فعاليات أيام فينيسيا، وهما الوثائقي الطويل (ذا وور شو The War Show) الذي اشترك في إخراجه الدنماركي آندرياس داسيلغارد مع الإعلامية السورية عُبيدة زيتون ويفتتح مسابقة أيام فينسيا، والوثائقي القصير «بلا حدود» للعراقي حيدر رشيد. وضمن القسم نفسه يُعاد عرض الفيلم التونسي (على حلّة عيني) للمخرجة ليلى بوزيد باعتباره أحد الأفلام الفائزة بجائزة السينما الأوروبية (فيليكس). وكان الفيلم قد انطلق في عرضه العالمي الأول العام الماضي ضمن أيام فينسيا.

كما تتواجد مشاريع الأفلام العربية بشكل ملحوظ في هذه الدورة، فضمن مشروع جسر فينيسيا للإنتاج الذي ينطلق هذا العام لأول مرة في إطار سوق فينيسيا السينمائي، تشارك أفلام هي «واجب» للمخرجة آن ماري جاسر، و»طبيعة الوقت» للمخرج كريم موسوي، وقابيل وهابيل وراعية البقر للمخرجة دينا صلاح عامر. وفي ورشة فاينال كات فينيسيا تشارك مشاريع أفلام «ورد مسموم» للمخرج المصري أحمد فوزي صالح، و»اصطياد أشباح» للمخرج رائد أندوني، و»عتمة» للمخرجة سؤدد كعدان، و»هذه الأيام» للمخرج نديم ثابت.

ومن المقرر أن يشارك المحلل السينمائي علاء كركوتي رئيس مجلس إدارة ماد (MAD) والمنتج بول بابوجيان (شركة ثروة للإنتاج ومؤسسة الشاشة في بيروت) في حلقة نقاشية بعنوان «تطوير الأفلام والإنتاج المشترك والتوزيع في أفريقيا والشرق الأوسط».

وللسنة الثانية على التوالي، وتحت مظلة مركز السينما العربية، تقدم شركة ماد جائزة خاصة لأحد الأفلام المشاركة في النسخة الرابعة من ورشة فاينال كات فينيسيا التي تُقام ضمن فعاليات سوق فينيسيا السينمائي.

وتتمثل الجائزة في تقديم خدمات الترويج والتوزيع للفيلم الفائز في دور العرض في العالم العربي وذلك ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت جوائز في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

يذكر أن مركز السينما العربية بدأ أنشطته هذا العام في الدورة الـ45 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ثم الدورة 66 من مهرجان برلين السينمائي الدولي. ويعتبر مركز السينما العربية منصة دولية تروّج للسينما العربية، حيث يوفر المركز لصناع السينما العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها المركز وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، والتوزيع الخارجي وغيرها.

وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.