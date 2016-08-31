﻿النزلاء: نسور نادرة مهددة بالانقراض

■ بولوـ الأناضول :»رحلت إلى الكثير من بقاع الأرض لكن لم أشاهد طبيعة خلابة على هذه الدرجة من الروعة، ما يدفعني إلى الانتظار أياماً لالتقاط صورة واحدة .»

بهذه الكلمات وصف «يوسف أيهان» مصور محترف في مجال الطبيعة منطقة «دورت ديوان» في ولاية «بولو» التركية التي نالت شهرة واسعة بعد افتتاحها «مطعما» لرعاية الطيور الجارحة المهددة بالانقراض.

ويُقدم «مطعم النسور» في الولاية غربي تركيا، خدمات رعاية شاملة ووجبات من اللحوم والدجاج، أشبه بفندق بخمسة نجوم، و«يستضيف» أربعة أنواع نادرة من النسور، فضلا عن عدد كبير من الثدييات والطيور الجارحة الأخرى المهددة بالإنقراض، ما دفع كثيراً من أخصائيي ومراقبي الطيور حول العالم، بالإضافة إلى المولعين بفن التصوير الفوتوغرافي إلى التسابق من أجل زيارته.

وقال «حسن أوزون أوغلو» رئيس بلدية دورت ديوان، «انطلق المشروع عام 2013، ومع مرور كل عام نلاحظ زيادة في أعداد النسور الوافدة إلى منطقتنا» مشيرا إلى أنه من الطبيعى حاليا رؤية العديد من الطيور الجارحة النادرة في مدينته. وعن فصائل النسور النادرة، أوضح أن مدينته هي المكان الوحيد في العالم الذي يجمع فصائل (أبو ذقن، وذو الذيل الأبيض، والأحمر، والأسود) من النسور، مؤكداً أن بلديته تبذل قصارى جهدها من أجل حماية هذه الأنواع النادرة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وأضاف أوزون أوغلو «نهدف إلى أن يسهم هذا المشروع في دعم قطاع السياحة في تركيا بصفة عامة وفي مدينتنا بشكل خاص، لما يتمتع به من مميزات وخصائص ليست موجودة في مكان آخر في العالم أجمع» مشيراً في الوقت ذاته أن 500 متخصص في مجال الطيور من حول العالم زاروا المطعم خلال السنوات الماضية.

وقال «يوسف أيهان» وهو مصور محترف في مجال الطبيعة، إن «المنطقة تعد واحدة من أعلى مواطن النباتات والحيوانات في العالم، وبإمكان الزائرين رؤية فصائل نادرة من النسور والصقور.