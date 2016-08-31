﻿صرعة جديدة: التقاط صور للطعام ونشرها على الانترنت

■ برلين ـ د ب أ: شريحة اللحم المشوية على نحو مثالي، هذه إلى جانب مخفوق اللبن وهذه السلطة الصيفية المنسقة على نحو مثالي.

تعج شبكة الانترنت بصور طعام يسيل اللعاب لها. ابحث عن هاشتاج « foodporn» على تطبيق إنستغرام وسوف تجد أكثر من 92 مليون صورة.

لما يشعر الكثير من الأشخاص بالحاجة لمشاطرة صورة شيء ما ممل مثل الطعام على الشبكة العنكبوتية؟

ويقول باحثو أحدث الاتجاهات إن هذه الظاهرة ما هي إلا وسيلة لإظهار الفردية في روح العصر الذي تؤثر عليه الهواتف الذكية.

حتى أن دراسة أمريكية صدرت أخيراً أظهرت أن الطعام الذي يتم تصويره يدرك على أن مذاقه أفضل. وبحسب دراسة صدرت في مجلة التسويق للمستهلك، يمكن أن تكون الوجبات طيبة المذاق أكثر عندما يتفاعل المصور مع ما هو موجود في طبقه.

وقالت مجلة نيويوركر إن أحد الأسباب هو أن أخذ الوقت للتفكير في الإضاءة والزوايا قبل تناول الطعام فعليا يعزز الترقب وبالتالي المتعة.

غير أن البعض قد لا يكونون سعداء بكونهم جزءاً من هذا الاتجاه: مشاطرة بعض الصور قد تضع بعض مصوري الطعام في مشكلة قضائية، حسب أستاذ الإعلام الألماني شتيفان إنجلس.

التقاط صورة لطبق منسق على نحو فني مثل تلك الموجودة في مطاعم الوجبات المميزة يمكن أن تؤدي إلى مشكلة قضائية في حال زعم المبدع حقوق الملكية على تصميم الطبق.

ويوضح «لا يمكن استبعاد أن تكون الأطباق التي يتطلب فيها التنسيق جهداً كبيراً أو الفريدة خاضعة لقانون حقوق الملكية «.

إلا أن استطلاعا أجرته مؤسسة (يوجوف) لاستطلاعات الرأي أخيراً وجد أن 61 في المئة من المستطلعة آراؤهم في ألمانيا يلتقطون صوراً لطعامهم في حين قام واحد على الأقل بين كل أربعة من مصوري الطعام بتقاسم الصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالطريقة نفسها التي اعتاد الأشخاص التجمع فيها حول الطاولة لتقاسم وجبة أو الاندماج مع الآخرين، يتواصلون اليوم عبر الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي ويخلقون نوعا من المجتمع بطريقة جديدة تماما.

لكن كيف يشعر الآخرون بصرعة تصوير الطعام التي يبدو أنها تحل أينما كانوا؟

وأظهر استطلاع (يوجوف) أن الرأي منقسم بشأن اتجاه تصوير الطعام. فقال نحو 43 في المئة إنهم يجدون أن الصور ملهمة، وقال 40 في المئة إن هذه الصرعة عادة ما تثير ضجرهم.