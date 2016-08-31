﻿مطعم ألماني يفرض غرامة على من لا ينهي وجبته!

■ برلين ـ د ب أ: تناول طبقك كاملاً، عبارة تكررت كثيراً خلال فترة الصغر، والآن يتبناها بعض المطاعم. ولكن بدلا من الاضطرار للجلوس إلى الطاولة حتى إنهاء الطبق بأكمله كشكل من أشكال العقاب، سوف يضطر رواد المطعم لدفع غرامة.

وأحد أصحاب هذه المطاعم هو جويو لوان الذي يغرم الأشخاص الذين لا ينهون أطباقهم في مطعمه «تيست 120» في جنوب غرب ألمانيا.

وفي حين أن المطعم ليس «بوفيه مفتوح» إلا أنه يسمح للزبائن بتناول ما يشاؤون من الطعام خلال 120 دقيقة. وبالنسبة للزبائن الذين يطلبون أكثر مما يستطيعون إنهاءه يدفعون غرامة فوق الفاتورة.

ويقول جويو لوان 40 عاماً بصفتك مالك مطعم فأنت لا تريد بالطبع أن تغضب زبائنك. ولكن بعضهم يستغلون خيار /كل ما تريد أكله/ «. وهو يعمل في مجال المطاعم منذ أكثر من 20 عاما ويعلم جيدا كمية الطعام التي تتبقى فوق الأطباق في البوفيه.

ويقول شتيفاني هيكل الذي يعمل في جمعية الفنادق والمطاعم الألمانية (ديهوجا):» يدرس عدد متزايد من أصحاب المطاعم طرق خفض كمية الفاقد من الطعام «.

وتفرض الغرامة على البقايا في الأغلب، في المطاعم الآسيوية بسبب حقيقة بسيطة هي أنهم أكثر احتمالا لتقديم البوفيه.

هل سنضطر قريبا أن نتأكد من إنهاء أطباقنا أينما أكلنا في الخارج؟ ويقول هيكل: «لم نلاحظ اتجاها تجاه تغــريم الزبائن لعدم إنهاء وجباتهم، ولكن موضوع فاقد الطعام بشكل عام بدأ يأخذ أهمية أكبر في الصناعة «.