أورنج الفرنسية تجري محادثات للتعاون مع شركة إيرانية





باريس- رويترز- قال متحدث باسم أورنج الفرنسية للاتصالات إن الشركة تجري مفاوضات مع شركة اتصالات الهاتف المحمول الإيرانية، أكبر مشغل للمحمول في البلاد “بخصوص عدد من مجالات التعاون المحتمل والمسائل التجارية”.

وقال المتحدث، في بيان أرسل إلى “رويترز″، “نتوقع الانتهاء من تلك المناقشات خلال أشهر قليلة”.

وأضاف “شأنها شأن كثير من شركات الاتصالات العالمية الأخرى تدرس أورنج الفرص في السوق الإيرانية بعد تطبيق الاتفاق النووي” مع القوى العالمية الست.

وقال البيان “نجري دراسات جدوى لفهم وتقييم الممكن في مثل هذه البيئة المعقدة، ولاسيما فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي مازالت مفروضة على إيران”.