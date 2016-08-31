“العدل العراقية”: إعدام 7 مدانين بجرائم “إرهابية” يحملون جنسيات عربية

بغداد- الأناضول- قال حيدر الزاملي، وزير العدل العراقي، مساء الأربعاء، إنه تم “تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم إرهابية يحملون جنسيات عربية”.

وقال الزاملي، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي العراقي، إنه “تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من الإرهابيين من جنسيات عربية مختلفة، بعد اكتمال إجراءاتهم القانونية واتخاذ أحكامهم الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها”، دون أن يذكر تاريخ تنفيذ الحكم.

وأضاف أن “وزارة العدل ستحقق العدالة بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة العدل العراقية، تنفيذها حكم الإعدام بحق 45 مداناً بجرائم “إرهابية” خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما نفذت في 21 من أغسطس/ آب الماضي، حكم الإعدام بحق 36 شخصاً أدانتهم بارتكاب “مجزرة سبايكر”.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.