كيري يحذر الهند من أن البيروقراطية تهدد نموها

نيودلهي- أ ف ب- حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الهند الاربعاء من أن نموها الاقتصادي “المثير للاعجاب” تهدده البيروقراطية التي من شأنها أن تؤثر على مناخ الأعمال وأن تشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي.

ويشارك كيري ووزيرة التجارة الامريكية بيني بريتزكر في “الحوار الاستراتيجي والتجاري” بين الولايات المتحدة والهند اللتين بنيتا منذ نحو 15 سنة “الشراكة المميزة في القرن الحادي والعشرين” على حد تعبير واشنطن.

والتزمت الولايات المتحدة والهند هذا الاسبوع تعزيز تعاونهما الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومضاعفة حجم التبادلات التجارية بينهما خمسة أضعاف ليصل الى 500 مليار دولار سنويا.

لكن كيري حذر امام طلاب في جامعة للتكنولوجيا، من ان “البيروقراطية” وعدم “الشفافية” يهددان بتقويض نمو الهند.

وسجلت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 7,6% في 2015-2016، السنة المالية التي انتهت في اذار/ مارس، حيث اكد ثالث اقتصاد في آسيا مكانته كدولة كبرى تشهد اعلى معدل نمو في العالم بحسب الارقام الرسمية.

لكن كيري قال انه من اجل استيعاب 13 مليون شاب يدخلون سنويا الى سوق العمل، فإن “رجال الأعمال يحتاجون الى بدء أعمال جديدة بشكل سريع″ من دون العقبة المتمثلة بالبيروقراطية، ودعا الى توفير “ظروف مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية”.

من جهته تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي تخليص بلاده من سمعتها السيئة، اذ يشتكي المستثمرون من الفساد والعبء الضريبي.