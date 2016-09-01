استراليا تستعد لدور أكبر في قتال تنظيم الدولة في سوريا والعراق

سيدني- رويترز- قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول الخميس إن بلاده ستعزز عملها العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بعد أن تعدل قوانينها الداخلية.

وكانت استراليا قد انضمت للتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سبتمبر أيلول 2014 وزادت مشاركتها العسكرية ضد التنظيم المتشدد بشكل مطرد.

غير أن ترنبول قال إن هناك اختلافات بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية تعرقل دور استراليا مشيرا إلى أن حكومته ستسد هذه الثغرة بتشريع جديد.

ولا يسمح القانون الاسترالي بصيغته الحالية باستهداف إلا من يلعبون دورا نشطا في الأعمال القتالية وهو أمر قال ترنبول إنه أكثر تقييدا مما هو عليه في القانون الدولي.

وقال أمام البرلمان “هذا الخطر القانوني شكل تحديا كبيرا أمام فاعلية عملياتنا. إنه يقيد استهداف قاعدة في العراق وسوريا ويجعلنا عاجزين عن العمل بنفس الحرية التي يعمل بها شركاؤنا في التحالف.”

وأضاف أنه يمكن التوسع في العمليات العسكرية بحيث تستهدف “نطاقا أوسع″ من مقاتلي الدولة الإسلامية بمجرد تعديل القانون.