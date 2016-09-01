الرئيس المكسيكي يؤكد لترامب أن بلاده لن تدفع كلفة بناء جدار على حدودها

مكسيكو- أ ف ب- اكد الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو الاربعاء للمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب خلال زيارته للمكسيك، أن مكسيكو لن تدفع المال من أجل بناء جدار على حدودها مع الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس المكسيكي على تويتر اثر انتهاء اللقاء “اشرت بوضوح في بداية الحديث مع ترامب إلى أن المكسيك لن تدفع″ من أجل بناء الحائط الذي وعد المرشح الجمهوري بتشييده في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وفي تغريدة ثانية قال بينيا نييتو ان الحديث مع ترامب تطرق لاحقا إلى “مواضع اخرى، وتم بطريقة محترمة”.

وكان المرشح الجمهوري اعتبر أنه يحق للولايات المتحدة “بناء جدار” على الحدود مع المكسيك، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس المكسيكي عقب اجتماعهما.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة لترامب تلبية لدعوة وجهها الرئيس المكسيكي الجمعة إلى المرشحين الامريكيين ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون.

واثارت زيارة ترامب للمكسيك الاربعاء الكثير من الجدل بعد ان كان وصف في وقت سابق المهاجرين المكسيكيين بانهم “مغتصبون ومجرمون”.

وعاد الملياردير مساء إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع انتخابي في فينيكس بأريزونا (جنوب)، حيث يجب أن يوضح موقفه ازاء ملف الهجرة.