انفجارات عنيفة في صنعاء جراء غارات لمقاتلات التحالف العربي

صنعاء- د ب أ- هزت انفجارات عنيفة الخميس العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية أن مقاتلات التحالف نفذت نحو سبع غارات جوية على جبل عطان ومقر التموين العسكري غرب العاصمة.

وبحسب المصادر، فقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة من مقر التموين العسكري، في حين ما تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف.