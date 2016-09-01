سجن رجل في سيدني لإدانته بإرسال “شهداء” محتملين إلى سوريا

سيدني- د ب أ- صدر حكم بالسجن لثمانية أعوام على رجل من سيدني لإدانته بالترتيب لسبعة أستراليين ليصبحوا “شهداء” محتملين من أجل القتال مع جماعات مسلحة، وفقا لما قضت به المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الخميس.

وأدين حمدي القدسي، وهو حارس أمن سابق (42 عاما) من جانب هيئة محلفين في تموز/ يوليو بسبع تهم تتعلق بتوفير خدمات بنية دعم أعمال عدائية بين شهري حزيران/ يونيو وتشرين أول/ أكتوبر 2013 .

ونطقت القاضية كريستين أدمسون بالحكم، قائلة إن القدسي قام بدور “القائد” أو “الأخ الأكبر” للرجال الذين ذهبوا إلى الخارج وانضموا إلى جبهة النصرة وجماعات أخرى منتسبة لتنظيم القاعدة.

وقالت أدمسون إن الدور الأهم الذي لعبه القدسي هو توصيل الرجال السبعة بمحمد علي بريالي، وهو أسترالي من أحد أبرز مجندي المتطرفين وعضو بارز في تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.