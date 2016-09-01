الداخلية السودانية: توجيهات بمعاملة الجنوبيين الوافدين مؤخراً كلاجئين

الخرطوم- د ب أ- كشفت وزارة الداخلية السودانية عن توجيهات بمعاملة مواطني جنوب السودان الذين دخلوا للبلاد خلال الشهر الجاري معاملة اللاجئين.

ووفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، فإن الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه هؤلاء الجنوبيين.

ونقلت المركز الليلة الماضية عن بابكر دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية القول إن السودان مهتم باستقرار الأوضاع بدولة جنوب السودان وكافة دول الجوار، موضحا أن السودان لا مصلحة له في تدهور الأوضاع داخل هذه الدول.

وأشار إلى أنه سيتم استيعاب الجنوبيين الذين دخلوا مؤخرا للبلاد في معسكرات اللجوء، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الإيفاء بمتطلبات هؤلاء اللاجئين التي تشمل توفير مواد الإيواء والإعاشة إلى جانب تقديم دعم واضح للمناطق المتأثرة من دخول الجنوبيين وفق اللوائح والقوانين والإسهام في تلبية المتطلبات للسودانيين المتأثرين من وجود اللاجئين وآثارها المترتبة عليهم.