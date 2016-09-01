غارات جوية مكثفة على مناطق المعارضة في غرب سوريا

بيروت- رويترز- استهدفت غارات جوية مكثفة مناطق في محافظة حماة السورية كان مقاتلو المعارضة انتزعوا السيطرة عليها من القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية مع شن دمشق لهجوم مضاد الخميس في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للرئيس بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات الجوية خلال الليل. وقال التلفزيون السوري الرسمي إن سلاح الجو شن “طلعات مكثفة” على من وصفهم “بالإرهابيين” في المنطقة.

وأضاف “سلاح الجو يقضى على أعداد كبيرة من الإرهابيين ويدمر لهم عشرات الآليات.”