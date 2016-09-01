وكالة إغاثة تركية: نعمل على إيصال مساعدات إلى جرابلس في سوريا

أنقرة- رويترز- ذكرت وكالة إدارة الكوارث التركية (أفاد) الخميس أنها بدأت العمل لإيصال مساعدات إلى بلدة جرابلس الحدودية السورية حيث أجبر مقاتلون سوريون بدعم من دبابات وقوات خاصة تركية مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على الانسحاب الأسبوع الماضي.

وقالت أفاد في بيان “الأولوية هي نقل إمدادات الغذاء الأساسية… تعتزم الوكالة توصيل الدقيق (الطحين) وإصلاح المخابز في المدينة.”

وهناك نقص في الخبز ومياه الشرب في البلدة وقال سكان لرويترز الأربعاء إن مقاتلي الدولة الإسلامية أخذوا كل شيء معهم وهم يفرون من البلدة ومن بين ذلك فرن المخبز الرئيسي.