إيران ستبني مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر بمساعدة روسيا

طهران- أ ف ب- اعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ليل الاربعاء أن إيران ستبني مفاعلين نوويين جديدين بمساعدة روسيا.

وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن “اشغال بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر (جنوب) ستبدأ في 10 ايلول/ سبتمبر وستستغرق عشر سنوات”.

وتابع “سندخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين” موضحا ان كلفة المشروع تقدر بعشرة مليارات دولار (حوالى 8,9 مليار يورو).

وذكر صالحي وهو ايضا نائب الرئيس “عقد تعاون” موقعا مع روسيا لبناء المفاعلين، من دون كشف اي تفاصيل اضافية حول هذه الشراكة.

وتود إيران التي تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز، تنويع مصادر الطاقة لتقليص اعتمادها على الطاقات الاحفورية لتامين الاستهلاك الداخلي.

ووقع هذا البلد في 14 تموز/ يوليو 2015 في فيينا اتفاقا مع الدول الكبرى يهدف إلى ضمان اقتصار نشاطاته النووية على الاستخدامات السلمية، لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليه.