تركيا تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سوريا

غازي عنتاب- الأناضول- تستمر تركيا في إرسال، المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا، في ظل استمرار عملية “درع الفرات” الرامية لتطهير حدود تركيا من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أن الجيش التركي واصل إرسال دبابات وعربات مصفحة إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لمدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وتهدف هذه التعزيزات العسكرية إلى زيادة الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية، فضلاً عن دعم قوات التحالف الدولي ضد “داعش”، بحسب مصادر عسكرية تركية.

وأضاف المراسل أن مختصين بتفكيك الألغام في الجيش التركي، يواصلون إبطال مفعول ألغام زرعها عناصر “داعش” في جرابلس قبل انسحابهم من المدينة، في إطار عملية “درع الفرات”.

ودعمًا لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الجاري، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء. وتم تحرير المدينة ونحو 32 قرية محيطة بها.