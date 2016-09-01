الرئاسة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بتحرك فعلي يجبر إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية

رام الله- د ب أ- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الخميس إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أمس تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول إن “القيادة الفلسطينية، بالتنسيق مع الجامعة العربية والمجموعة الوزارية العربية، ستجري اتصالات دولية من أجل الإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان”.

وأكد أن “التحذير الأمريكي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية”.