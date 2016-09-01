الرئاسة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بتحرك فعلي يجبر إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية
Sep 01, 2016
رام الله- د ب أ- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الخميس إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أمس تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول إن “القيادة الفلسطينية، بالتنسيق مع الجامعة العربية والمجموعة الوزارية العربية، ستجري اتصالات دولية من أجل الإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان”.
وأكد أن “التحذير الأمريكي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية”.
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- هذا الترجيّ…
هذا الخطاب ….
هذا الحكي ، يشبه إلى حدّ بعيد شعر شهرزاد وشهريار .
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- شعر ألف ليلة وليلة . شعر مليون ليلة وليلة …
شر البلية ما يضحك فمتى كانت الولايات المتحدة تسعى الى حل القضية الفلسطينية؟ متى كانت عادلة ومنصفة بين الفلسطينيين وكيان الارهاب الصهيوني؟ كيف لواشنطن التي تحمي عصابات الاجرام في تل ابيب وتدعمهم بشكل مطلق على كل الاصعدة وتدافع عن جرائمهم وتعتبرها دفاعا عن النفس وتعتبر امن قاعدتها المتقدمة مسالة مقدسة وتستعمل حق الفيتو للحيلولة دون ادانتها ان تجبر السرطان القاتل على وقف الانشطة الاستيطانية؟ الا تعي السلطة الفلسطينية بان الانشطة الاستيطانية الصهيونية تتم بضوء اخضر امريكي؟ الا تعلم هده السلطة ولا اظنها جاهلة بدلك ان هده الانشطة الاستيطانية تتم عن طريق المساعدات الامريكية الهائلة؟ عن اي جهود يتحدث الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة؟ الا تزال السلطة الفلسطينية مؤمنة بالمفاوضات – السلمية – مع كيان اثبت بما لا يدعو مجالا للشك انه عدو للسلام ولا يعمل الا للاستسلام وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية؟ وهل لا زال السيد نبيل ابو ردينة يحسن ظنا في ما يسمى بالجامعة العربية التي اضحت في خبر كان؟ وعن اي مجلس امن يتحدث؟ الا يعي ان هدا المجلس انما هو مؤسسة تابعة للقوى الكبرى النافدة تستعمله وقت الحاجة وعند الضرورة ولا سيما ضد العرب والمسلمين؟ مادا في مقدور ما يسمى بمجلس الامن ان يفعل؟ الم تضرب العصابات الصهيونية باكثر من 60 قرار امميا عرض الحائط؟ الم يقل مجرم الحرب نتنياهو بان قرارات الامم المتحدة لا تعنيه؟ فمتى يعتمد العرب على انفسهم ويتخلون عن هدا السراب وعن هده الاحلام الوردية التي لن تجلب لهم الا مزيدا من التعنت والجبروت الصهيونيين؟