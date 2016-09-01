أميرة سعودية تُهدي طبيبها الخاص 3 ساعات “رولكس″

الرياض ـ أهدت أميرة سعودية، طبيبَ الأسنان الخاص بها، ثلاث ساعات من الماركة التجارية السويسرية “رولكس″ باهظة الثمن.

وقالت الأميرة إنها لا تعرف ذوق طبيبها وأيهما يُفضل، لذا قررت أن تهديه الساعات الثلاث، علماً أنّ قيمة أقل ساعة منها تبلغ حوالي 40 ألف دولار.

وفي سياقٍ آخر، كانت أميرة سعودية أعلنت قبل أيام عن حاجتها لمستشارة ملابس براتب يقدر بـ 140 ألف دولار أمريكي سنويا، بما يعادل نحو 40 ألف ريال شهريا. علماً تقديرات غير رسمية كانت قد أشارت إلى أن نسبة الفقراء في السعودية البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، تصل إلى 25% من السعوديين، أي بما يعادل 5 ملايين مواطن.

كما أشارت صحيفتا “واشنطن بوست” الأمريكية و”الغارديان” البريطانية أن هناك ما بين 2 إلى 4 ملايين سعودي يعيشون تحت خط الفقر.