طفلة يابانية تصبح من مشاهير الانترنت وهي نائمة

طوكيو ـ المصورة اليابانية لورا ازوميكاوا، المقيمة في لوس أنجلوس ليست مثل تلك الأمهات اللاتي يتسللن بعيداً بعد نوم أطفالهم، بل كانت تقوم باستغلال وقت نوم طفلتها الصغيرة صاحبة الـ 4 أشهر لتحويلها في كل مرة إلى شخصية من شخصيات الأنمي أو الألعاب أو الشخصيات الكرتونية المشهورة، وبذلك فقد أصبحت هذه الطفلة مشهورة بشكل كبير على الانترنت بعد هذا العمل.

كانت الأم لورا تقوم بمشاركة صور طفلتها عبر حسابها الخاص في انستقرام “lauraiz”، وقد حصلت الآن على أكثر من 211 ألف متابع. قالت هذه الأم لهافينغتون بوست: “آمل أن تجعل هذه الصور ومقاطع الفيديو الناس يبتسمون، وأيضاً تُذكر الآباء لقضاء وقت ممتع مع أطفالهم”.