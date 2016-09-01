كورتوا يقلل من استبعاد كاسياس

مدريد ـ أكد الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، أمس، الأربعاء، أن غياب إيكر كاسياس عن منتخب إسبانيا “كان أمرا متوقعا”، مبرزا أن ديفيد دي خيا “حارس مرمى قدير”.

وقال كورتوا “بعد كأس أمم أوروبا التي لم يلعب فيها كاسياس، كان من المتوقع ألا يتم استدعاؤه. سيكون لدى (المدرب جولين) لوبيتيجي أسبابه، أعتقد أنه تحدث مع كاسياس وأخذ القرار، ليس الأمر الأهم بالنسبة لنا. ديفيد دي خيا هو الأساسي وهو حارس مرمى كبير”.

ويتواجه المنتخبان البلجيكي والإسباني، اليوم، الخميس، في لقاء ودي تقرر تأجيله بسبب الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا مؤخرا.

وسيتواجه حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، مع كوكي ريسوركسيون، لاعب المنتخب الإسباني، الذي تزامل معه في صفوف أتلتيكو مدريد، والذي تحدث معه خلال الأيام الأخيرة. وقال كورتوا “تحدثت معه، وأبلغني أنهم قاموا بتغيير بعض الأشياء لكنه لم يود أن يكشف لي عن ماهيتها”.

وتابع “سيكون مثلنا، من الصعب بعض الشيء معرفة كيف سيلعب. ستصبح إسبانيا مختلفة قليلا، لكنني لا أعتقد أن ثمة الكثير من التغيير في غضون ثلاثة أيام. نترقب مباراة جميلة سنسعى للفوز فيها”.