كريستيانو رونالدو يغيب عن حفل تكريم المنتخب البرتغالي

باريس ـ حصل لاعبو منتخب البرتغال اليوم على وسام الشرف، أعلى تكريم مدني في البلاد، على خلفية فوزهم بكأس أمم أوروبا في فرنسا، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وحضر رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا مراسم التكريم التي غاب عنها قائد الفريق كريستيانو رونالدو الذي لم يتم استدعاءه في القائمة الأخيرة نظرا لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي يورو 2016.

فبعد أول تكريم في لشبونة بعد يوم واحد من الفوز، عاد لاعبو المنتخب لنيل التكريم مجددا من قبل رئيس البلاد في مدينة بورتو هذه المرة.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في بورتو حيث يستعد غدا لمواجهة جبل طارق وديا ثم يسافر إلى بازل حيث يلاقي منتخب سويسرا في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل في أولى جولات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.