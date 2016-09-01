قائد سابق بالجيش الإسرائيلي ينتقد “بشدة” احتلال الأراضي الفلسطينية

القدس - الأناضول – وجّه قائد سابق في الجيش الإسرائيلي، انتقادات حادة لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، قائلاً بهذا الخصوص “نحن أبطال العالم في الاحتلال”، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الخميس.

وقال غادي شامني، القائد السابق للجيش في المنطقة الوسطى (تشمل الضفة الغربية) في الفترة ما بين 2007-2009، “ارتقينا بالاحتلال إلى شكل من أشكال الفن” وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع “تايمز أوف إسرائيل” (مستقل).

وأضاف شامني في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس في مدينة “هرتسليا” القريبة من تل أبيب “نحن أبطال العالم في الاحتلال، والجيش منشغل في السيطرة على الفلسطينيين، الأمر الذي يصرفه عن وظيفته الأساسية”.

وتابع “يعاني الجيش من مشكلة في الاستعداد للتهديدات التي يواجهها، وتم تجفيف أخلاقياته وقدراته، وبات أشبه بكيس ملاكمة للسياسيين”، معتبراً أن “الحل المقبول الوحيد هو انفصال (لم يحدد طبيعته ولا كيفيته) متفق عليه مع الفلسطينيين”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، وما زالت ترفض الانسحاب من القسم الأكبر من الضفة الغربية، وتصر على الاحتفاظ بالقدس والإبقاء على حصارها للقطاع منذ العام 2006.