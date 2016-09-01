منظمة “بي كا كا” تقتل مدنيّاً في ولاية هكاري التركية

هكاري - الأناضول – قتلت منظمة “بي كا كا” الخميس، مندرس أوزار، ابن الرئيس السابق لجمعية حراس القرى، محمد أوزار، في قضاء شمدنلي بولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

وبحسب مصادر أمنية، فإنّ عناصر المنظمة أوقفت سيارة أوزار البالغ من العمر 29 عاماً، ليلة أمس أثناء توجه من قضاء شمدنلي إلى قرية جاتالجا، وقامت باختطافه قبل أن تقتله.

وفي ساعات الصباح شاهد المارة جثّة أوزار ملقاة إلى جانب الطريق، ليسارعوا في إخبار عائلته والأجهزة الأمنية بما حدث.

وقامت الجهات الأمنية بنقل جثة أوزار (أب لطفلين) إلى مستشفى الدولة في قضاء شمدنلي للتشريح، وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما أطلقت قوات الامن حملة واسعة في المنطقة بهدف إلقاء القبض على “الإرهابيين”.

ودأبت قوات الأمن والجيش على استهداف مواقع المنظمة الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.