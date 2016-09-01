المرصد السوري: 1289 مدنياً قتلوا في سوريا خلال أغسطس الماضي

القاهرة – د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1289 مدنياً في سوريا خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقال المرصد في بيان الخميس، إن من بين القتلى 263 طفلاً و191 مواطنة.

وأشار إلى أن من بين الضحايا 690 بينهم 148 طفلاً و100 مواطنة قتلوا في غارات للطائرات الحربية السورية والروسية، وطائرات النظام المروحية على عدة مناطق سورية.

وحسب المرصد ، 14 أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية” ( داعش) ، و41 بينهم 6 أطفال و6 مواطنات قتلوا في قصف للطائرات التركية، و189 بينهم 44 طفلاً و28 مواطنة قتلوا في قصف لقوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض واستهدافات ورصاص قناص، و24 قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية السورية.