اليابان تستبدل جنودها في جنوب السودان بوحدات خاصة

طوكيو- الأناضول – أعلنت اليابان أنها ستعمل على استبدال جنودها المنتشرين في دولة “جنوب السودان”، ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، بوحدات خاصة.

وقالت وزيرة الدفاع اليابانية، تومومي إينادا، في تصريح، الخميس، إن مدة مهمة الجنود المنتشرين في جنوب السودان، ستنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن جنوداً مدربين تدريباً خاصاً سيحلون مكانهم.

وأوضحت إينادا، إن قوات الوحدة التي تسمى بـ “قوة الدفاع عن النفس″ ستخضع لتدريب خاص لنشرها في جنوب السودان ضمن قوات حفظ السلام، مشيرة الى أن ذلك سيساهم في تعزيز جيش بلادها وتعاونه مع حلفائها مثل الولايات المتحدة، وقوات حفظ السلام.

وتنشر اليابان وحدة هندسية مؤلفة من 350 جندياً في جنوب السودان، ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، منذ 2012.