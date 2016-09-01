المرصد السوري: المعارضة تسيطر على كتيبة الصواريخ بريف حماة الشمالي

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس، بسيطرة فصائل المعارضة على كتيبة الصواريخ شمال شرق بلدة معردس بريف حماة الشمالي.

وقال المرصد في بيان، إن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في أطراف بلدة معردس الجنوبية.

وأشار المرصد إلى مقتل 25 على الأقل بينهم 6 أطفال ومواطنات، جراء قصف طائرات حربية لمناطق في ريف حماة.

من جانبها أفادت وسائل إعلام سورية بأن فصائل المعارضة تواصل تقدمها في ريف حماة الشمالي، حيث تمكنت صباح اليوم من السيطرة على كامل بلدة معردس، بالتزامن مع التمهيد لاقتحام جبل زين العابدين الاستراتيجي.

وذكرت قناة “أورينت” على موقعها الالكتروني أن جماعة “جند الأقصى” تمكنت صباح اليوم من السيطرة على كامل بلدة “معردس″ بريف حماة الشمالي، وذلك بعد معارك عنيفة، أفضت إلى انسحاب القوات النظامية والميليشيات الموالية لها.

وأكدت القناة سيطرة المعارضة على عدة حواجز عسكرية في محيط البلدة، إلى جانب السيطرة على كتيبة “الصواريخ” التي تقع على الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة.