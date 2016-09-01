تحالف مناهضة الذخيرة العنقودية ينتقد استخدامها في سوريا واليمن

جنيف - د ب أ – قال تحالف سي ام سي لمناهضة الذخيرة العنقودية، إن هناك تزايداً في استخدام هذه الذخيرة في الحرب الأهلية في سوريا واليمن.

وأوضح التحالف الخميس في جنيف أن أكثر من 350 شخصاً قتلوا في هذين البلدين عام 2015، باستخدام هذه الذخيرة الخبيثة و المنبوذة دولياً أكثرهم مدنيون.

وجاء في التقرير السنوي السابع للتحالف أن الهجمات التي تستخدم فيها هذه الذخيرة الخطيرة، تزايدت في سوريا منذ بدء روسيا في دعم قوات نظام الأسد وأن هذه الذخيرة “أصبحت تستخدم في هجمات شبه يومية”.

وحسب التقرير فإن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، قتل 19 شخصاً على الأقل بالذخيرة العنقودية في الفترة بين نيسان/أبريل 2015 و آذار/مارس 2016.

تستطيع الذخيرة العنقودية على شكل قذائف مدفعية أو قنابل إطلاق الكثير من الأجسام المتفجرة، فوق مساحات تزيد في بعض الأحيان عن مساحة ملعب كرة القدم وتنفجر هذه الأجسام عند لمسها كما يحدث مع الألغام مما يصيب الضحايا غالباً بتشوهات جسيمة.

وناشد تحالف سي ام سي جميع الدول اتباع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الذخيرة العنقودية، والتي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من عام 2010 وصدقت عليها 100 دولة حتى الآن من بينها ألمانيا وترفضها الولايات المتحدة وروسيا والصين وسوريا والسعودية وإسرائيل وغيرها من الدول.