الحكومة الفلسطينية ترحب بإلغاء محكمة أمريكية حكماً ضد السلطة الفلسطينية

رام الله – د ب أ – رحبت حكومة الوفاق الفلسطينية الخميس، بإلغاء محكمة أمريكية حكماً ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشاد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحافي، بجهود المؤسسة الفلسطينية لإسقاط الحكم “ما يعد تسجيلاً لنصر كبير وإسقاطاً لمحاولة ابتزاز منظمة التحرير والسلطة عبر إلصاق شبهة الإرهاب بها”.

وقال المحمود إن “للشعب الفلسطيني حقوقاً كبيرة جداً منذ وقوع كارثة النكبة (قيام إسرائيل) في عام 1948 وحتى اليوم يجب أن ترد له، وأن الذي يتحمل كامل المسؤولية عما يجري في الأرض الفلسطينية هو الاحتلال”.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي والعالم إلى “السعي بصدق من أجل إحقاق الحق وإزالة الظلم الذي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني منذ قرن من الزمان”.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية في نيويورك أمس، بإلغاء حكم سابق ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار، رافضة بذلك دعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي قتل أفراد منها في هجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و2004.