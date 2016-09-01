مسؤول أمريكي يؤكد مواصلة بلاده دعم لبنان

بيروت - د ب أ – أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون الخميس، أن بلاده والمجتمع الدولي سيواصلان تقديم الدعم الثابث للبنان .

وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت أن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني استقبل شانون، “الذي بدأ الخميس، زيارة الى لبنان تستغرق يومين سيلتقي خلالها مع شخصيات رسمية وهيئات بلدية ويعمل على التعرف عن قرب على الشعب اللبناني”.

وقال شانون بعد اللقاء ،إن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوف يواصلان تقديم الدعم الثابت للبنان، إلا أنه لا يمكننا أن نقدم حلولاً للقضايا الداخلية، مثل الفراغ الرئاسي”.

وأضاف أن “هذه الحلول يجب أن تأتي من المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، ولكن، اطمئنوا، فإنه فيما يستمر لبنان في وضع هذه الحلول ورسم مسارها المستقبلي، سوف تستمر أمريكا في دعمكم في كل خطوة”.

وتابع المسؤول “كان لدينا الفرصة لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية وشؤون المنطقة، وأريد أن أشكره ( الوزير باسيل ) على وجهات نظره وآرائه الصريحة، لقد بحثنا التحديات العديدة التي يواجهها لبنان، من التهديدات الإرهابية، إلى وجود أكثر من مليون لاجىء سوري، إلى المأزق السياسي”.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته” هو تعزيز الشراكة الأمريكية – اللبنانية الى حدودها القصوى من خلال البناء على دعمنا الطويل الامد لمؤسسات هذا البلد وشعبه، فعلى سبيل المثال، لقد استثمرنا الأسبوع الماضي عشرين مليون دولار إضافية لمساعدة الطلاب أكاديميا لمنع التسرب من مدارس لبنان الرسمية”.