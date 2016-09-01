استعدادات القوات الليبية لحسم معركة سرت في مراحلها الأخيرة

طرابلس - أ ف ب – أعلن متحدث باسم العملية العسكرية الليبية الهادفة الى استعادة سرت من تنظيم الدولة الاسلامية الخميس، ان استعدادات القوات الحكومية لحسم المعركة دخلت مراحلها الأخيرة، وذلك غداة زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الى المدينة.

وقال رضا عيسى ان “الهدوء يخيم على جبهات القتال في سرت، لكن القوات تستعد لحسم المعركة في المدينة وقد دخلت هذه الاستعدادات مراحلها الأخيرة مع اعادة تنظيم القوات لصفوفها”.

أضاف “ساعة الصفر لم تحدد بعد، الا ان الحسم أصبح قريباً جداً”.

وكانت قوات حكومة الوفاق سيطرت مساء الاثنين على الحي رقم 1 في شمال المدينة، أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت (450 كلم شرق طرابلس)، لينحصر بذلك وجود التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية بأجزاء من الحي رقم 3 في شرقها.

وفي خطوة لافتة، زار السراج الاربعاء سرت للمرة الاولى منذ انطلاق عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم الدولة الاسلامية في 12 ايار/مايو، حيث أكد ان قوات حكومته ستلاحق بقايا التنظيم المتطرف “أينما وجدوا” في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك امس، ان السراج تفقد برفقة اعضاء آخرين في حكومته “محاور القتال بالمدينة و (..) مجمع واغادوغو” الذي كان يتحصن فيه تنظيم الدولة الاسلامية قبل ان تسيطر عليه القوات الحكومية.

وقدم قادة ميدانيون في قوات حكومة الوفاق “شرحاً وافياً عن مجريات العمليات في المدينة والوضع الحالي للمعارك، والتقدم الكبير الذي تم من اجل تحرير المدينة بالكامل” بحسب البيان.

في هذا السياق، قال مدير ادارة التواصل والاعلام في رئاسة الحكومة جلال عثمان اليوم ان الزيارة “رسالة واضحة بأن القوات التي تقاتل في سرت هي قوات تتبع القيادة العامة للجيش الليبي وليست مجرد مليشيات”.

واضاف “الزيارة هدفت ايضاً الى رفع معنويات المقاتلين لأن الحسم قريب جداً”، وأطلع السراج خلالها على آخر المستجدات العسكرية.

تتشكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك، ومن جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا أبرزها مصراتة، العاصمة الاقتصادية لليبيا.

ولدت هذه الجماعات عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها الزعيم السابق معمر القذافي. وبعد اطاحة النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة العسكرية الأبرز في ليبيا والأكثر تاثيراً في أمنها.

وتزامنت زيارة السراج الى سرت، مع صدور قرار عن حكومة الوفاق يتم بموجبه اعتبار “كل الشهداء والمفقودين وذوي الاعاقة المستديمة” في المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية، من المشمولين بالاستفادة من المخصصات الممنوحة لأسر قتلى الجيش الليبي والرعاية الصحية الخاصة أيضاً بأفراد الجيش المصابين.

وقتل في العملية العسكرية في سرت منذ انطلاقها أكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق وأصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح.