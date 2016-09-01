وزير الدفاع الاسرائيلي يؤكد ضرورة تنفيذ امر قضائي بهدم مستوطنة عشوائية

القدس - أ ف ب – أكد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس، انه سيلتزم بأمر قضائي لهدم مستوطنة عمونا العشوائية في الضفة الغربية المحتلة بحلول نهاية العام الجاري.

وأثارت خطة لنقل البؤرة الى مكان قريب قلقاً دولياً، الا ان ليبرمان أكد في زيارة قام بها لمدرسة في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، “قلت في السابق واقول الآن الى مستوطني عمونا، هناك امر قضائي من المحكمة العليا (الاسرائيلية) ويجب احترامه”.

وتسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية اسرائيلية، وهي غير قانونية اي غير مخططة من قبل الدولة. وقامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم اصحاب الأراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا.

وبعد تأجيلات متكررة، أمرت المحكمة العليا بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكانت حركة “السلام الآن” الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، اكدت الشهر الماضي ان وزارة الدفاع كانت تعمل على نقل مستوطني عمونا الى ارض فلسطينية تمت مصادرتها من اصحابها تبعد عدة امتار من الموقع الحالي، “ما يعني تشريع البؤرة العشوائية”.

وقال ليبرمان الخميس “اقترحنا العديد من البدائل وامل ان نعثر على خيار سيقبله أيضاً المستوطنون في عمونا”.

وأعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” من الخطة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية اليزابيث ترودو اكدت الشهر الماضي، ان هذا”سيكون ذلك بمثابة خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق تتعارض مع الرأي القانون الإسرائيلي السابق وتتناقض مع سياسة إسرائيلية منذ زمن طويل بعدم الإستيلاء على أرض فلسطينية خاصة للمستوطنات الإسرائيلية”.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام ارساء السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.