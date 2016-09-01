المعارضة السورية ستعلن خطة الانتقال السياسي الأسبوع المقبل

جنيف- رويترز- قالت عضو في الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات السلام إن المعارضة تعتزم الكشف عن خططها للانتقال السياسي في البلاد للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات وذلك خلال اجتماع لوزراء في لندن الأسبوع المقبل.

وقالت هند قبوات في تعليقات أرسلتها بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن وفد المعارضة سيعطي رؤية تفصيلية لسوريا في المستقبل.

وأضافت أن ذلك يشمل تشكيل هيئة حكم انتقالي لها سلطات تنفيذية كاملة.

وقالت قبوات إن التفاصيل الأخرى تتضمن مدة الفترة الانتقالية وآلية تضمن التمثيل العادل للأقليات وخططا لإعادة تشكيل وإصلاح المؤسسات الحكومية.

وليس هناك بودار تذكر على انتهاء الحرب السورية بعد خمسة أعوام ونصف العام من اندلاعها مما أسفر عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد نصف سكان البلاد.

وتشكيل هيئة حكم انتقالي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في محادثات السلام التي تتم بوساطة من الأمم المتحدة لأنها تعني ضمنا نهاية حكم الرئيس بشار الأسد.

وتقول المعارضة إن الأسد وحلفاءه المقربين لا يمكن أن يكون لهم دور في مستقبل سوريا.

وتسبب تصاعد وتيرة العنف في توقف محادثات السلام في جنيف منذ نهاية أبريل نيسان وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا مرارا إن هناك حاجة لوقف القتال قبل استئناف المحادثات.

وقالت قبوات إن المعارضة ستضغط على وزراء الخارجية في لندن لاتخاذ الخطوات المطلوبة لاستعادة العملية الدبلوماسية ومحاسبة حكومة الأسد على استخدام أسلحة كيماوية.

وقالت إن المجتمع الدولي خذل المدنيين السوريين مؤخرا في حلب وداريا والمعضمية التي لم تتخذ في أيها خطوات جادة لحماية المدنيين أو كسر الحصار.