مصر تفتح معبر رفح السبت والأحد المقبلين للحالات الإنسانية

القاهرة- الأناضول- أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، الخميس، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح يومي السبت والأحد المقبلين، في كلا الاتجاهين لـ”عبور الحالات الإنسانية” من وإلى قطاع غزة.

وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان لها، تلقت الأناضول نسخة منه، إن “المعبر سيعمل وفقا للآلية المتبعة لفئات المرضى، وحملة الإقامات والتأشيرات في الخارج، وأصحاب الحالات الإنسانية (دون ذكر توضيحات حول تلك الفئة)”.

وحتى الساعة (13:40 ت.غ) لم تعلّق السلطات المصرية على الأمر.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لـ”دواع أمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

وكانت السلطات المصرية، أعلنت فتح المعبر ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء وحتى اليوم الخميس، من أجل سفر الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة لأداء فريضة الحج.