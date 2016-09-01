عودة 900 نازح عراقي من الأراضي السورية إلى بلادهم

صلاح الدين- الأناضول- عبر 900 نازح عراقي، الخميس، من داخل الأراضي السورية، إلى الإقليم الكردي شمالي العراق، بحسب مسؤول محلي.

وقال محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله عبد، للأناضول إن “دفعة من نازحي محافظتي صلاح الدين ونينوى (شمال)، عبرت اليوم للإقليم الكردي، قادمة من مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية (المتاخمة للحدود العراقية)”.

وأضاف أن “العائلات نقلت من الحدود إلى محافظة صلاح الدين، وتم تقديم الخدمات لهم وتبلغ أعدادهم نحو 900 شخص”.

وبيّن أن “هناك تنسيق حول إدخال النازحين العالقين شمالي سوريا، بعد فرارهم من بطش تنظيم داعش الإرهابي في العراق”.

ويتواجد حوالي 7 آلاف عراقي من أبناء نينوى، ممن فروا من تنظيم “داعش”، في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، وتسعى الحكومة العراقية إلى نقلهم الى مخيمات ضمن الأراضي العراقية.

ويشهد العراق أكبر موجة نزوح في تاريخه نتيجة سيطرة “داعش” على عدد من محافظاته في يونيو/ حزيران 2014، والمعارك التي تخوضها القوات الحكومية وحلفائها لطرده منها؛ إذ تقدر التقارير الدولية عدد النازحين في البلاد بما يفوق أربعة ملايين شخص.

وبدأت القوات العراقية قبل أكثر من ثلاثة أشهر حملة عسكرية انطلاقًا من قضاء مخمور جنوب شرق الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي البلاد)، لاستعادة مناطق في محيط المدينة، من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الموصل، التي تعد المعقل الرئيس للتنظيم في العراق، قبل نهاية العام الجاري.

وتتخوف الأمم المتحدة من موجات نزوح يصعب السيطرة عليها من مدينة الموصل مع اقتراب القوات الأمنية بدعم من التحالف الدولي إلى المدينة الخاضعة تحت سيطرة “داعش” منذ صيف عام 2014.