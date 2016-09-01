الجيش السوري الحر يعلن 14 قرية في ريف جرابلس يسيطر عليها تنظيم الدولة منطقة عسكرية

دمشق- د ب ا- حذرت فصائل الجيش السوري الحر المنضوية في غرفة عمليات درع الفرات الخميس المدنيين القاطنين في 14 قرية في ريف جرابلس الغربي، التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية داعش، من التواجد في قراهم ومغادرتها اليوم باعتبارها منطقة عسكرية.

وقال الجيش السوري الحر في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه إن “قرى الغندورة والسويدة شمالي، ليلوة، عرب عزة، الفرسان، مزرعة الكنو، شعينة، الصابونية شرقي وغربي، تل أغبر، راس الجوز، البورانية، عجر كوي ومزرعة محمد هلال تعتبر مناطق عسكرية، وعلى المدنيين المتواجدين مغادرتها لان قوات الجيش السوري الحر سوف تتقدم باتجاهها”.

ويخوض مقاتلو الجيش السوري الحر في ريف مدينة جرابلس معارك على جبهتين الاولى ضد قوات سورية الديمقراطية من جهة، والثانية مع تنظيم داعش من جهة أخرى، جنوبي وغربي مدينة جرابلس في محاولة منهم للوصول إلى مدينتي الباب ومنبج والسيطرة عليهم مدعومين بتغطية جوية ومدفعية كبيرة من قبل الجيش التركي.