سعد لمجرد يعتذر لجمهوره بالجزائر عن غلطانة

الجزائر ـ نشر المغني المغربي سعد لمجرد صورة من كواليس تصوير أغنيته الأخيرة “غلطانة” على انستغرام، وصاحبها برسالة اعتذار لجمهوره في الجزائر بعد الهجوم الذي تعرض له من طرف شريحة منهم، بسبب كتابة عبارة “الصحراء المغربية” على الجينيريك.

وجاء في تدوينة لمجرد:”السلام عليكم إخواني، أولا أود أن أشكر كل من شجع أغنية “غلطانة” وشاهد الكليب وأعجب به، هذا المشروع الذي تعب من أجله جميع مكونات فريق العمل ليس له أي توجه سياسي ولا استفزازي”.

وتابع: “نحن فعلا صورنا الكليب في الصحراء المغربية، وأنا كمغربي احتفل كل سنة بذكرى المسيرة الخضراء، ولم يكن القصد استفزاز إخواننا الجزائريين أو أي أحد كان، الأغنية عاطفية وليس لها أي معنى سياسي، أحب جمهوري الجزائري وأحترمه وأسعدت بتلقي التهاني من الأشقاء الجزائريين بعد نجاح العمل، وأحرص على أداء الروائع الجزائرية والمغربية بفخر لأعرف الشرق والعالم أن لدينا كنوز ثقافية وفنية لم يتعرفوا عليها بعد،الهدف فني لا غير، مع مودتي”.

أغنية غلطانة التي حققت أزيد من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب في ظرف 5 أيام ليست الوحيدة التي أثارت غضب الجزائريين، رغم إعجاب عدد كبير منهم بسعد لمجرد، فسبق أن اتهموا الفنان المغربي بسرقة لحن أغنيته “أنا ماشي ساهل” من الفنان الجزائري الراحل الشاب حسني، كما احتجوا بشدة عندما ذكر قبل أدائه لأغنية “الشمعة” في إحدى السهرات أنها من التراث المغربي بينما هي جزائرية الأصل، بل طالبوا وزير الثقافة الجزائري بالتدخل.