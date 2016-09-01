أمل عرفة تؤكد خروج والدها الموسيقار سهيل عرفة من العناية المشددة

دمشق ـ “القدس العربي”: أكّدت الفنانة السورية أمل عرفة خروج والدها الموسيقار سهيل عرفة من العناية المشددة، بعد تعرضه لوعكة صحيّة قويّة أدخلته المشفى بسبب تداعيات مرض السرطان.

وطمأنت عرفة جمهورها على “فيسبوك”، على صحة والدها، وقالت “بابا بخير اتجاوزنا الخطر وعم نحول الكيماوي لأمل”. وقامت بنشر صورة تجمعها مع والدها، وشكرت كل من اطمئن على صحّته وطلبت له الدعاء.

يشار إلى أنّ أبرز الاعمال الغنائية التي حملت توقيع الموسيقار سهيل عرفة هي “يا طيرة طيري يا حمامة” لشادية، “رمانا بحبو” لنجاح سلام، “عالبساطة” لصباح ، “يا مال الشام” و”ميلي ما مال الهوى” لصباح فخري، “قدك المياس″ لطروب، “الصاروخ” لسميرة توفيق، “بالأمس كانت” لفهد بلان.