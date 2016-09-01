رئيس الحكومة المغربية بنكيران يرفض وصف حكومته بـ”حكومة تصريف أعمال”

الرباط ـ الأناضول ـ نفى عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن تكون حكومته “حكومة تصريف أعمال”، وذلك على بعد أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية في بلاده.

وقال بنكيران، خلال افتتاح مجلس الحكومة المغربية، إن “هذه الحكومة لا تزال هي حكومة المملكة المغربية، وتتمتع بكامل صلاحياتها، وليس حكومة تصريف أعمال كما يشاع″.

وأعرب عن رفضه لـ”كون حكومته حكومة تصريف أعمال”، خصوصا أن عدة أسابيع تفصل بلاده عن الانتخابات التشريعية.

وتابع رئيس الحكومة المغربية قائلا: “ربما نكون مضطرين إلى التصرف كحكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، ولكن في انتظار ذلك يجب على جميع الوزراء أن يقوموا بأعمالهم كلها”.

ودعا وزرائه إلى القيام بـ”أفضل أعمالهم” خلال الفترات الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.

وطالب مؤسسات البلاد بالقيام بدورها وضرورة الحفاظ على هذه المؤسسات، خصوصا أنه بعد الانتخابات ستأتي حكومة أخرى لا يعرف أحد من سيكون فيها.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة “حزب العدالة والتنمية” (إسلامي) الائتلاف الحكومي في أول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة؛ إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.