ايران ستبني مفاعلين نوويين بمساعدة روسيا

طهران ـ أ ف ب ـ أعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي ليل الاربعاء ان ايران ستبني مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر بمساعدة روسيا.

وتود ايران التي تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز، تنويع مصادر الطاقة لتقليص اعتمادها على الطاقات الاحفورية لتأمين الاستهلاك الداخلي، وذلك من خلال عزمها على بناء 20 منشأة نووية خلال السنوات المقبلة، بينها تسع منشآت تبنيها شركات روسية.

وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان “اشغال بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر (جنوب) ستبدأ في 10 ايلول/سبتمبر وستستغرق عشر سنوات”.

واضاف “سندخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين”، موضحا ان كلفة المشروع تقدر بعشرة مليارات دولار (حوالى 8,9 مليار يورو).

ووقعت روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 “اتفاق تعاون” مع ايران لبناء مفاعلين نوويين لمحطة بوشهر على سواحل الخليج تم تسليمهما رسميا الى الايرانيين في ايلول/سبتمبر 2013.

ووقعت ايران في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا اتفاقا مع الدول الكبرى يهدف الى ضمان اقتصار نشاطاته النووية على الاستخدامات السلمية، مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وردت طهران مرارا على اتهامات غربية واسرائيلية بأن برنامجها النووي يهدف الى انتاج قنبلة، مشددة على انه محصور بالاستخدام المدني.