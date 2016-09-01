 بعد تعليق لأكثر من عامين وسط مخاوف إسرائيلية.. أمريكا تستعد لبيع مقاتلات من بوينج لقطر والكويت

الدوحة/برلين- رويترز- أبلغت أربعة مصادر مطلعة تقيم في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج العربية “رويترز″ أن الولايات المتحدة في طريقها لبيع ما قيمته سبعة مليارات دولار من الطائرات المقاتلة من صنع شركة بوينج إلى قطر والكويت بعد سنوات من التأجيل، وربما تبدأ في إخطار النواب الأمريكيين بالأمر الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وظلت عملية البيع معلقة لأكثر من عامين وسط مخاوف من جانب إسرائيل، أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، من أن يستخدم ذلك العتاد ضدها.

وانتقد مسؤولون أمريكيون قطر بسبب علاقات مزعومة بجماعات إسلامية مسلحة.

وقالت بوينج إنها تشجعت من استمرار، التقدم وتأمل في أن ترى تقدماً في صفقتي البيع الكبيرتين قريباً. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يمكنها التعليق على أي مبيعات أسلحة جارية بين حكومات.