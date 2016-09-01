طالب لجوء في ألمانيا يلقى حتفه أثناء محاولته إضرام النار في زوجته





فرانكفورت- د ب أ- قالت الشرطة اليوم الخميس إن طالب لجوء سوري لقي حتفه أثناء إضرامه النار في زوجته في مأوى للاجئين في غرب ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن المرأة (31 عاماً) تتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات، حيث أنها مصابة بجروح خطيرة، مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان أي من أطفالهما الثلاثة قد شهد الحادثة.

وقال المحققون إن الرجل (45 عاماً) توفي متأثراً بحروق لحقت به بعد أن غمس زوجته في سائل قابل للاشتعال ثم أضرم فيها النار.

وكانت الزوجة وأطفالها يقيمون في حظيرة تم تحويلها إلى مأوى للاجئين في مدينة رودسهايم، في منطقة وادي الراين ألمانيا.

وكان الزوج قد انتقل من الملجأ وأقام بمسكن قريب.

وعاد الزوج إلى عائلته في وقت مبكر من اليوم الخميس، حسبما ذكرت الشرطة.

وتحقق الشرطة في السبب الذي أدى إلى هذا الاعتداء، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ من قبل عن حالة عنف محلية في إطار تلك العائلة.

واستغرق الأمر عدة ساعات لإطفاء الحريق الذي أصيب فيه شخصان آخران.

ودمر الملجأ، الذي كان يأوي 14 شخصاً، تماماً.