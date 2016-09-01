محكمة أوروبية: ألمانيا انتهكت حقوق الإنسان بامتناعها عن توفير مادة بديلة عن المخدّر لسجين





ستراسبورج- د ب أ- أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهاكاً ألمانياً لقوانين حقوق الإنسان الأوروبية، حيث امتنعت السلطات الألمانية عن تقديم مادة بديلة كالميثادون لسجين مدمن تعاطي هيروين داخل أحد سجونها.

وقالت المحكمة اليوم الخميس في ستراسبورج إن السجين، وهو من ولاية بافاريا، ومدمن تعاطي هيروين، لم يحصل على الميثادون لأعوام داخل السجن، وهو ما اعتبرته المحكمة تعاملاً غير آدمي.

وكان السجين المولود عام 1955 رفع دعوى بشأن عدم حصوله خلال إقامته داخل سجن كاسيهايم بولاية بافاريا على بديل للمخدر لأعوام طويلة.

ووفقاً لما قالته جمعية علاج الإدمان الألمانية فإن المتّبع في ألمانيا أن تتخذ كل مؤسسة عقابية قراراً داخلياً عمّا إذا كانت تقدم الميثادون كبديل للمدمن السجين بداخلها أم لا.

وقالت وزارة العدل في ولاية بافاريا إن 45 سجيناً فقط هم من تلقوا علاجاً بديلاً عام 2015.

ويمكن أن تقدم الولاية استئنافا ضد الحكم خلال ثلاثة أشهر من إصداره، وإلا يصبح ساري المفعول.