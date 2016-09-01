إطلاق نار عشوائي بعزاء والد عضو مجلس النجف في العراق يسقط 20 جريحاً

النجف- د ب أ- سقط 20 جريحاً برصاص عشوائي أطلقه مشاركون في عزاء والد عضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي اليوم الخميس، حسبما أفاد مصدر في صحة محافظة النجف العراقية.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي ” واع″ عن المصدر قوله إن “20 شخصاً أصيبوا برصاص عشوائي أطلقه معزّون بوفاة الشيخ جواد كاظم، والد عضو مجلس النجف خالد الجشعمي في حي الأمير، وسط مدينة النجف”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الجرحى نقلوا إلى مستشفى الحكيم والصدر لتلقي العلاج”.

وكان الشيخ جواد الجشعمي قد توفي يوم 29 آب/أغسطس 2016، في أحد المستشفيات خارج العراق نتيجة مرض مزمن.