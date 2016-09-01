 نيوزيلندا تحذّر من تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق سواحلها





واشنطن- دب ا- قال مسؤولون في إدارة الطوارئ النيوزيلندية اليوم الخميس إنه تم إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عالية ( تسونامي) في أجزاء من البلاد في أعقاب زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق الواقعة بالقرب من شمال شرق الساحل النيوزيلندي.

وقالت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ في نيوزيلندا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه صدر تحذير تسونامي للساحل الشرقي للجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية العليا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء اليوم الخميس) على عمق 19 كيلومتراً، وكان مركزه على مسافة 166 كيلومتر شمال شرق جيسبورن.