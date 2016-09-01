بعد فريق قناة “الجزيرة”.. طرد مراسلة “لوموند” من فنزويلا والصحيفة تندّد





باريس- أ ف ب- ندّدت صحيفة “لوموند” الفرنسية الخميس بطرد موفدتها الخاصة إلى فنزويلا وصحافيين آخرين كانوا يستعدون لتغطية تظاهرة المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة جيروم فينوليو في موقعها الالكتروني أن طرد ماري ايف دلتوف، التي تكتب تحت اسم ماري ديلكاس كمراسلة لـ”لوموند” في كولومبيا، من قبل السلطات من مطار كراكاس، وإبعادها أمر “غير مقبول”.

كما طردت السلطات أيضاً جون اوتيس من إذاعة “ان بي ار” الأميركية، وسيزار مورينو، من الإذاعة الكولومبية “كاراكول”.

وتابعت الصحيفة أن السلطات “أرغمتهم على توقيع وثيقة تؤكد أن دخولهم “غير مقبول” كونه لا يتوافق مع أحكام الهجرة”.

وحده مراسل “وول ستريت جورنال”، كيال فياس، المقيم في كراكاس منذ عام 2011 سمح له بالدخول لحيازته على إقامة.

وأضاف رئيس التحرير أن الصحيفة “تحتج على هذه العراقيل بوجه حرية المعلومات. نطلب السماح لزميلتنا، وغيرها من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية الدخول إلى فنزويلا لممارسة مهنتهم بحرية”.

وطردت السلطات الفنزويلية مراسل صحيفة “ميامي هيرالد” والصحافية الكولومبية دورا غلوتمن ليل الأربعاء. وكان فريق قناة “الجزيرة” تعرّض للطرد الثلاثاء.