توقيف دنماركي مناصر لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة





كوبنهاغن- أ ف ب- ألقي القبض الخميس على دنماركي مناصر لتنظيم “الدولة الإسلامية” يشتبه في أنه أصاب اثنين من رجال الشرطة بعد أن أطلق عليهما النار في كوبنهاغن، بحسب ما أعلن المحققون الذين أكدوا عدم وجود علاقة بين الجهاد وهذه العملية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن المشتبه به، البالغ من العمر 25 عاماً، “يبدو أن لديه صلات بملة ابراهيم (مجموعة جهادية أصلها ألماني تنشط في الدنمارك)، وأنه متعاطف مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأضافت “لا يوجد حالياً أي دليل على أن ذلك لعب دوراً في عملية إطلاق النار”.

ويعيش الرجل في الدنمارك منذ كان في الرابعة من العمر وهو من مواليد البوسنة.

ووصف بأنه ممن يترددون على حي بوشر، ملتقى لتجار المخدرات وزبائنهم في حي كريستيانيا بكوبنهاغن.

ويشتبه في أنه أطلق النار على اثنين من عناصر الشرطة وأحد المارة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح في كريستيانيا في يوقت متاخر مساء الأربعاء.

ومن ثم لاذ بالفرار، غير أنه اعتقل عند الفجر داخل أحد المساكن في ضاحية العاصمة الدنماركية، وكان مصاباً نتيجة تبادل إطلاق النار.

وأكدت القناة العامة “تي في 2″ اعتقاله وفي حوزته نحو خمسين كلغ من حشيشة الكيف، وثلاثة كلغ من الحشيشة من نوع مكثف، فضلاً عن ألف سيجارة من الماريوانا.