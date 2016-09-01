انفجار قمر اصطناعي إسرائيلي مع صاروخ يحمله بمنصة إطلاق الصواريخ في فلوريدا الأمريكية





تل ابيب- د ب ا- أعلن رئيس وكالة الفضاء الاسرائيلية يستحاك بن يسرائيل أن القمر الاصطناعي الإسرائيلي عاموس 6 انفجر مع الصاروخ الذي كان مركباً عليه واسمه فالكون 9 في منصة لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.

وتعرّضت المنصة لسلسلة انفجارات أثناء تجربة سبقت إطلاق القمر الاصطناعي الإسرائيلي إلى الفضاء، حسبما ذكرت اليوم الخميس الإذاعة الإسرائيلية .

ولم يبلغ عن وقوع إصابات .

وأفادت شركة الفضاء التجارية سبيس اكس التي أنتجت الصاروخ فالكون 9 أن خللاً فنياً لم يعرف سببه بعد هو الذي أدى إلى الانفجار. وتقدر تكاليف عاموس 6 بنحو مائتي مليون دولار.

وفي أول تعقيب لها على الحادث، قالت الصناعات الجوية الإسرائيلية إن عاموس 6 هو أكبر قمر اصطناعي حجماً وتقدماً تم إنتاجه في إسرائيل .

وشددت الصناعات الجوية على الأهمية الاستراتيجية لمجال الأقمار الاصطناعية في البلاد.

وخطط للقمر الاصطناعي التابع لإحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية أن يوفر خدمات انترنت في القارة الأفريقية لا سيما لشركة فيس بوك. وهوت أسهم الشركة بنسبة تسعة بالمئة في بورصة تل ابيب في أعقاب هذا الحادث، الأمر الذي يضع علامة استفهام على صفقة لبيعها لإحدى الشركات الصينية لقاء مليار شيكل.